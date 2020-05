Ciliberti “Il senso di responsabilità a Manfredonia”

Qualcuno potrebbe pensare che io voglio fare le pulci ad una attività che è rimasta chiusa per 2-3 mesi. Non è così, perchè ho voluto evidenziare il comportamento avuto dai giovani che a centinaia hanno invaso i locali, naturalmente non protetti, seduti a distanza inferiore ad 1 mt e con le mascherine al collo a mo' di bavette