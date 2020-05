“Ecco come è stato possibile svolgere in sicurezza il mercato settimanale di Manfredonia”

, 26 maggio 2020. 4 ingressi controllati “perennemente” dagli agenti della Polizia locale. “. Nessun caso di vendita di merce contraffatta. Nessun caso di abusivismo commerciale. Garantito il passaggio in sicurezza dei mezzi di servizio delle forze dell’ordine e dei mezzi del 118 verso il palazzetto dello sport dove vengono sanificati da operatori specializzati”. E’ una fotografia dell’odierna giornata di mercato settimanale di Manfredonia, con ripresa delle attività dopo la sospensione per l’emergenza sanitaria da Covid-19

Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, “tre operatori delle cd ‘pezze americane’ sono stati respinti all’accesso del mercato perché non in possesso della certificazione di sanificazione di merci e mezzi”. Complessivamente, sono stati 8 gli agenti della Polizia Locale impegnati nell’area mercatale di cui 4 in servizio dalle 4 del mattino”.

FOTOGALLERY STATOQUOTIDIANO.IT