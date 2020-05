Elezioni, Campo “Abbiamo il tempo per introdurre la doppia preferenza di genere”

Manfredonia, 26 maggio 2020. “Introdurre la doppia preferenza di genere alle prossime elezioni regionali è un adempimento non più rinviabile. Il Consiglio regionale non può che giovarsi della maggiore presenza femminile ed è questo uno strumento potenzialmente utile a centrare l’obiettivo., ci offre tempo e spazio per raggiungere questo risultato e omogeneizzare il sistema di voto pugliese a quello dei Comuni con più di 5.000 abitanti, anche semplificando la vita agli elettori”.

Così il presidente del Gruppo Partito Democratico in Consiglio regionale, Paolo Campo