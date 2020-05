Foggia, Consiglio provinciale: ok rinegoziazione mutui ordinari

Approvato all’unanimità l’unico accapo all’odg relativo alla rinegoziazione dei Mutui Ordinari con Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. – Annualità 2020 – come da Circolare della CDP n. 1300/2020 per l’emergenza sanitaria Covid-19 e sospensione quota capitale “Mutui MEF” ex art. 112 Decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv. in L. n.27 del 24 Aprile 2020).

In apertura dei lavori il Presidente, Nicola Gatta ha sottolineato, in merito alla rinegoziazione, che quanto previsto dall’art. 112 del Decreto “Cura Italia” è una misura di temporaneo sostegno agli Enti Locali, in grado di fornire maggiore liquidità. Con la sospensione del pagamento della quota capitale per i “Mutui MEF”, ossia i mutui che Comuni, Province e Città metropolitane hanno sottoscritto con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e che sono stati poi trasferiti al Ministero dell’Economia e Finanze, il risparmio di spesa che ne consegue potrà essere utilizzato per interventi utili al territorio.