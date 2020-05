Foggia, scritte oscene sulle facciate del Palazzo degli Studi: denunciati gli autori

Foggia, 26 maggio 2020. “Con immensa soddisfazione apprendo che sono stati identificati e denunciati dalla Polizia Locale gli autori del deturpamento di una delle facciate del Palazzo degli Studi di Foggia.

Lo scorso mese di marzo, per puro caso, ho constatato che la facciata del Palazzo degli Studi sul lato di via Giovanni Bovio era stata deturpata con delle scritte oscene e senza senso. Ho segnalato immediatamente quanto accaduto ad un caro amico maresciallo della Polizia Locale molto attento anch’egli alla salvaguardia dei monumenti di questa città come proprio Palazzo degli Studi risalente al 1931.

Ebbene, proprio ieri, sono stato informato che la Polizia Locale, dopo due mesi di indagini, ha identificato e denunciato 4 studenti universitari stranieri autori di questo ignobile atto vandalico. Questo sia da monito a tutti i vandali che pensano di farla franca quando non é così. Non conosco i dettagli delle indagini sulle quali vige massimo riserbo ma, in qualità di presidente dell’Associazione CULTURALmente mi sento in obbligo di ringraziare i collaboratori del Comandante Romeo Delle Noci. È, pertanto, mia intenzione premiare al più presto, durante una cerimonia che organizzeremo a breve, il Commissario superiore Paolo Frattulino, l’ispettore superiore Basile Antonio, i Vice Sovrintendenti Berardino Stefano e Solimine Vito e l’Assistente Buonassisi Antonella. Nell’occasione esprimo una doveroso ringraziamento anche al Sindaco Franco Landella e all’assessore alla Polizia Locale Cinzia Carella che provvederò a contattare al più presto. Il messaggio che intendo divulgare è che questi atti vandalici non vengono tollerati e, sempre più spesso, come la cronaca cittadina ci racconta, la Polizia Locale riesce ad identificare i responsabili”.

Foggia, 26 Maggio 2020 – Antonio Bianco – Presidente Ass. CULTURALmente