Foggia, torna il Consiglio. Iaccarino “I punti all’ordine del giorno”

per la trattazione degli accapi di cui al seguente ORDINE DEL GIORNO:1) Ordine del giorno: Emergenza epidemiologica Covid-19.2) Interrogazione criteri ripartizione bonus alimentari;3) Mozione: Mobilità persone non vedenti;4) Mozione: Mozione sostegno commercianti emergenza covid-19;5) Mozione: Sostegno alle famiglie e attività degli asili nido e scuole dell’infanzia;6) Mozione: Emergenza covid-19. Avviso pubblico per reperire disponibilità di struttureprivate;7) Mozione: Permesso somministrazione pranzi d’asporto;8). Approvazione del progetto definitivo dell’intervento Concessione della progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione economica funzionale dell’intervento in project financing della ristrutturazione dell’impianto sportivo S.Paolo in Foggia via Grandi.

9) Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra la Città di Foggia ed il Comune di Candela (Fg).

10)Istituzione, composizione e funzionamento della commissione locale integrata per il

paesaggio, la via e la vas del comune di Foggia. approvazione del regolamento comunale ai

sensi della l. r. n. 20/2009 e della dgr n. 965/2017.

11)Ditta Antonio Basta s.r.l. progetto di ampliamento del complesso alberghiero la Villa dei

Gourmet in variante al p.r.g. vigente ai sensi dell’art.8 del d.p.r. n.160/2010.

12)Accordo di Programma Tonti Raffaele Coer s.r.l. di cui al Decreto del Presidente della

Giunta Regionale n. 501 del 20/06/2012 e delibera di C.C. n. 89 del 24/06/2012.

Attualizzazione e Novazione della Convenzione urbanistica, quale atto aggiuntivo

modificativo ed integrativo, di quella in essere per atto Notar Emma La Monaca del

13/12/2013 (rep.n.67227 – rac.19145.

13)Analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, dirette o indirette, dal Comune di Foggia, ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del D. Lgs n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017 – Integrazione.

14)Attualizzazione e Novazione della Convenzione urbanistica, di quella in essere per atto

Notar Alba Mazzeo del 27/09/2010 rep. n.54369 di modifica e rettifica della Convenzione

per atto notar Nicola Signore del 21/06/2007 rep. n.132317, tra il Comune di Foggia e il

Consorzio Unitario COOP-CASA, riguardante le aree dei Servizi per la residenza individuate

nei Comparti Ordona Sud e Biccari all’interno del vigente P.d.Z. 167 di Foggia, la

realizzazione dei 30 alloggi comunali ed il completamento delle Opere di Urbanizzazione.

15) Tassa sui rifiuti (TARI) 2020 modificazione delle categorie di utenza non domestica in

attuazione delle disposizioni di cui all’art. 58 quinquies, del D.L 26 ottobre 2019, n. 124

(c.d. decreto fiscale) , convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

16) Tassa sui rifiuti (TARI) 2020 modificazione dell’art. 42 comma 3 del Regolamento comunale IUC (versamenti Tari) in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 15 bis, del D. L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019 , n. 58.

17) Proposta conciliativa/transattiva art. 185 bis c.p.c. del Tribunale Ordinario di Foggia n.R.G. 5895/2014 – Giudice dott.ssa Francesca Siciliani tra RA.CO. Appalti s.r.l. (già RA.CO. s.r.l.) e il Comune di Foggia riferiti al contratto di appalto dei lavori di ristrutturazione e

completamento del Teatro U. Giordano. Riconoscimento della legittimità del debito fuori

bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000, e liquidazione della somma complessiva di €. 1.700.000,00# omnicomprensiva;

18)Modifica Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 174 del 15/10/2012 e ss.mm.ii. (Delibere di Consiglio Comunale n. 125 del 09/11/2016 e n. 27 del 29/05/2017).

Si fa presente che la seduta è a porte chiuse e, pertanto, non è consentito l’accesso al pubblico e ai giornalisti in aula consiliare. I lavori saranno trasmessi in diretta streaming attraverso il sito istituzionale.