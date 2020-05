Francesca Troiano “Ufficiale: nulla è cambiato su Energas”

Manfredonia, 26 maggio 2020. “Non c’è nessuna autorizzazione quarantennale concessa alla multinazionale per l’utilizzo di spazi del Porto Alti Fondali, né ha fatto passi avanti il procedimento per l’installazione del megadeposito. Come promesso lo scorso sabato, ho contattato gli uffici ministeriali competenti per avere gli ultimi aggiornamenti ed è emerso che il MISE è in atte sa del parere della Soprintendenza di Foggia. Dopo l’acquisizione di suddetto parere, il procedimento potrà essere chiuso ed inviato alla Regione Puglia affinché si pronunci definitivamente. Continuiamo a vigilare insieme senza allarmismi e fake news.”