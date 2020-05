Giovanni Mansueto “Ecco ‘Molo 21’: sì, ora ‘Cambiamo rotta'”

Molo 21

, 26 maggio 2020. “è un soggetto politico che si propone di realizzare a Manfredonia una rete civica popolare di cittadine e cittadini, gruppi e associazioni per far ripartire una città che, da più di un anno, vive in uno stato di profonda crisi politico-amministrativa, economica e sociale”. Così l’avvocato Giovanni Mansueto, coordinatore di ‘‘,

“E’ popolare perché ha bisogno dell’impegno di tutti coloro che hanno a cuore il bene della città, ai quali chiediamo di sottoscrivere insieme un “Patto per la ripartenza” come prima fase verso l’elaborazione di un vero e proprio progetto condiviso di rinascita della città. Abbiamo cercato di sintetizzare nell’Atto costitutivo e nel Manifesto di presentazione i valori e i principi che ispirano la nostra decisione, e che sono i seguenti: democrazia, legalità, uguaglianza, giustizia, partecipazione, trasparenza, promozione e valorizzazione della cultura, rispetto dell’ambiente, equità, solidarietà sociale e intergenerazionale, pari opportunità di genere.

“Crediamo che la politica, oltre che di valori e di principi, abbia bisogno anche di immaginazione”

“Crediamo poi – aggiunge Mansueto – che la politica, oltre che di valori e di principi, abbia bisogno anche di immaginazione, che non è fantasia ma capacità di visione, vero antidoto al rancore dell’antipolitica come all’ansia e alla paura del futuro. In un periodo in cui abbiamo tutti avvertito la sensazione di essere sulla stessa barca, in balia delle onde, abbiamo pensato ad un nome, Molo 21, come ad un punto stabile in cui incontrarci per rammendare le reti, ridisegnare le carte nautiche e costruire una nuova imbarcazione con tutti gli strumenti di bordo, per poi salpare imprimendo un cambio di rotta rispetto al recente passato”.

“Abbiamo poi scelto come logo il Castello, reso graficamente come simbolo di sempre nuove connessioni e condivisioni, sintesi necessaria di tradizione e di innovazione, capace di indicare nuove direzioni per la costruzione di un’identità sempre in divenire. Il gruppo promotore si è dato delle prime regole, ha nominato i primi organi di rappresentanza (un Coordinatore, un segretario amministrativo e un tesoriere) e costituito alcune aree tematiche per entrare nel merito delle tante questioni aperte. Auspicando la più ampia partecipazione e condivisione, abbiamo avviato una fase costituente, che si chiuderà entro l’estate con l’approvazione dello statuto e la firma del Patto per la ripartenza, per poi progettare insieme la città che vogliamo, fino a giungere alle elezioni amministrative del 2021 che rappresenteranno un crocevia fondamentale per la nostra comunità”.

“Chiediamo a quanti abbiano nostalgia e voglia di buona politica di unirsi a noi”

“Per concludere, riprendendo la frase dello scrittore francese Saint-Exupéry,

l’autore de ‘Il Piccolo Principe’ riportata a conclusione del nostro Manifesto di

presentazione: ‘Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare

legna, dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il

mare vasto e infinito’. Chiediamo quindi a quanti abbiano nostalgia e voglia di buona politica di unirsi a noi in questo viaggio per mare e di portare come bagaglio personale

solo il necessario: amore per la propria città, idee, entusiasmo, coraggio, esperienza, sana passione civile e politica e spirito di servizio”, conclude il Coordinatore di ‘Molo 21’, avv. Giovanni Mansueto.