Il consiglio torna fra i banchi, Covid-19 e urbanistica nell’ordine del giorno

Torna in aula il consiglio comunale venerdì 29 maggio per discutere 18 punti all’ordine del giorno. Si svolgerà a porte chiuse per il pubblico e per la stampa, sarà trasmesso in streaming sul canale della presidenza del consiglio. Secondo la successione degli accapi comunicata, si comincia con l’emergenza epidemiologica Covid-19a oggi per votare la proposta di modifica è terminata con 4 voti contrari (3 consiglieri di minoranza e il presidente del consiglio), 3 voti a favore della maggioranza e l’astensione di 2 rappresentanti di Fdi che avevano sottoscritto la proposta di modifica con le altre componenti politiche della coalizione.

Materia urbanistica al vaglio dell’assise, a partire dalla presa d’atto della sentenza del Tar Puglia contro il comune di Foggia e a favore della Edit Sell.A. Riguarda l’approvazione dell’intervento in project financing della ristrutturazione dell’impianto sportivo S. Paolo in via Grandi. La sentenza avversa al Comune perché non ha risposto, dopo la proposta di delibera consiliare del 13 settembre 2015 avente come oggetto l’approvazione del progetto, se si dovesse procedere oppure no. Su questo punto il capogruppo del M5s, ingegnere Giovanni Quarato: “E’ assurdo che il Comune sia condannato perché non ha deciso, che debba intervenire un tribunale, se uno fa una domanda bisogna rispondere. Sono favorevole a questo progetto perché interviene su una periferia, credo che se la politica ha scarsa progettualità e i tecnici poche risorse, l’intervento del privato, con ditte serie e nell’interesse dei cittadini, non sia negativo. Questo vale anche per un classico come il teatro Mediterraneo. L’ho fatto presente nella commissione territorio”.

Nello stesso quartiere zona, la ditta Antonio Basta s.r.l. ha chiesto un progetto di ampliamento del complesso alberghiero la Villa dei Gourmet in variante al p.r.g., altro argomento in agenda consiliare. Sempre in tema urbanistico, un altro accapo riguarda la ditta Tonti. L’assessore all’ urbanistica Paolo La Torre spiega: “C’è una richiesta di rinnovo della convenzione con il Comune a 10 anni, ora siamo nel sesto anno, la zona è quella di viale Pinto per cui sono previste residenze, una scuola materna, un asilo nodo, strade ed illuminazione. La convezione è stata approvata nel 2011 dal consiglio comunale, nel 2012 dalla Regione, nel 2013 il Comune, la provincia e l’Università di Foggia hanno fatto questo accordo di programma. I lavori riguardano anche alcuni interventi nella scuola Pascal”.

Al punto 14 dell’odg: “Attualizzazione e novazione della convenzione urbanistica tra il Comune di Foggia e il Consorzio Unitario Coop-Casa riguardante le aree dei servizi per la residenza individuate nei comparti Ordona Sud e Biccari all’interno del vigente piano di zona 167 di Foggia, la realizzazione dei 30 alloggi comunali ed il completamento delle opere di urbanizzazione”. Si tratta di temi che avrebbero dovuto essere in discussione nel consiglio del 19 maggio che fu rinviato.