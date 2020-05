Il Museo dell’Acqua: la storia plurimillenaria in terra sipontina

Manfredonia, 26 maggio 2020. UN “Museo dell’Acqua” per raccontare e restituire alla memoria collettiva, la storia di quella sostanza meravigliosa essenziale per la sopravvivenza sul territorio di Siponto e quindi di Manfredonia. Una narrazione affascinante e coinvolgente che si perde nella notte dei tempi, che si snoda ricca di spunti avvincenti, sulle tracce di testimonianze delle quali poco si conosce. Secoli, millenni di richiami a quella presenza tanto preziosa, che troveranno decorosa e finalmente giusta celebrazione in un ambiente che è esso stesso un monumento all’acqua: l’impianto di sollevamento per portare l’acqua potabile dai pochi metri sul livello del mare di Manfredonia, ai novecento metri di Monte Sant’Angelo e dunque del Gargano.

UN VANTO e una sfida della tecnologia degli anni Trenta del secolo scorso: uno dei più poderosi impianti di pompaggio dell’acqua realizzato dall’Acquedotto pugliese nel 1931, in funzione fino una decina di anni orsono quando è stato sostituito da un altro impianto. E’ rimasto quel padiglione maestoso nella struttura e nella funzione, che campeggia nella zona Scaloria di Manfredonia, al cospetto del Promontorio, come in segno di competizione. Quella struttura espressione delle architetture dell’epoca, dismessa e abbandonata, sarà la sede del nascente “Museo dell’Acqua”.

IN CAPO alla realizzazione della brillante idea, si è costituito un “pool di soggetti istituzionali fortemente e convintamente impegnati da tempo nella tutela e valorizzazione del territorio in ottica di sviluppo economico e sociale” vale a dire: Ente Parco del Gargano, GAL DaunOfantino, Istituto italiano di archeologia sperimentale, Fondazione Re Manfredi capofila. Il progetto in itinere di definizione, è stato presentato al presidente dell’AQP, Simeone Di Cagno Abbrescia, che ha espresso il “più vivo compiacimento per l’idea di realizzare il museo destinato a raccontare la storia plurimillenaria dell’acqua in terra sipontina” e per allocarlo “nella storica sede della nostra azienda a Manfredonia, dando lustro alle preziose testimonianze di un glorioso passato industriale, tanto più fulgido perché connesso a una attività così fondamentale e insostituibile come quella di provvedere al fabbisogno idrico della popolazione”.

“IL PROGETTO è stato candidato – annuncia Michele De Meo, presidente del pool istituzionale promotore – all’avviso pubblico della Regione Puglia “Radici e Ali” finalizzato al sostegno fino all’80% dell’investimento, alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative. I partecipanti al pool si sono impegnati a sostenere economicamente il progetto per la differenza dei costi”.

IL PERCORSO del racconto del “Museo dell’acqua” si snoda lungo il fil-rouge che contrassegna la ricerca di quel bene insostituibile per la vita dell’uomo e di ogni altro essere vivente, attraverso le molteplici vicende dei popoli che hanno abitato questa pianura sub garganica sin dai tempi più remoti delle conoscenze che si è riusciti ad apprendere dai siti archeologici rinvenuti dei quali la Daunia è ricca. Tra queste primeggia la Grotta Scaloria, risalente alla preistoria, al Neolitico della seconda metà del VI millennio a.C. scoperta nel corso dei lavori di scavo della condotta per Monte Sant’Angelo.

UNA SCOPERTA eccezionale che ha richiamato studiosi da tutto il mondo per essere uno delle più remote testimonianze del “culto delle acque”. Il racconto del “Museo dell’Acqua” si svilupperà su tre riferimenti rappresentativi della realtà come andatasi evolvendo: la preistoria con la Grotta Scaloria; la storia con l’impianto di sollevamento idrico dell’EAAP; la realtà quotidiana con il lavatoio pubblico di Largo baroni Cessa. “Il Museo dell’acqua – annota De Meo – vuole offrire una nuova e diversa chiave di lettura dello sviluppo del territorio oltre che una nuova attrattiva culturale e turistica”.

Michele Apollonio