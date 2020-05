Indagine sieroprevalenza in Puglia, coinvolti 96 Comuni: anche Manfredonia

Sono 8064 residenti in 96 Comuni, i pugliesi che si sottoporranno su base volontaria al test sierologico. Sono i numeri, in ambito regionale, della campagna nazionale avviata da ministero della Salute e Istat con la collaborazione della Croce rossa italiana. L’indagine di sieroprevalenza per comprendere quante persone in Italia siano venute a contatto col Covid-19 e abbiano sviluppato gli anticorpi, anche in mancanza di sintomi, è partita ufficialmente ieri.

Nell’area metropolitana di Bari, oltre alla città capoluogo (654), il maggior numero dei prelievi verrà effettuato ad Altamura (141), Molfetta (120), Bitonto (110); nel Salento, invece, Lecce a parte (190), spiccano Gallipoli (82), Ugento (73) e Taviano (70); in provincia di Taranto i test verranno eseguiti prevalentemente nella città jonica (392) e a Martina Franca (99). Nel Foggiano, oltre appunto a Foggia (302), ci sono Cerignola (118), Manfredonia (116) e San Severo (105); nella Bat il grosso dell’indagine verrà condotta ad Andria (201), Barletta (188), Bisceglie (112) e Trani (111), mentre in provincia di Brindisi, nella città adriatica (175) e a Fasano 80.

“Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei- fa sapere la Croce rossa-. Per ottenere risultati affidabili e utili è fondamentale che le persone selezionate per il campione aderiscano. Partecipare non è obbligatorio, ma conoscere la situazione epidemiologica nel nostro Paese serve a ognuno di noi”. Anche il centro regionale di Cri sta contattando telefonicamente i cittadini “per fissare, in uno nei laboratori selezionati, un appuntamento per il prelievo del sangue. Il prelievo potrà essere eseguito anche a domicilio se il soggetto è fragile o vulnerabile. Al momento del contatto verrà anche chiesto di rispondere a uno specifico questionario predisposto da Istat, in accordo con il Comitato tecnico scientifico. La Regione comunicherà l’esito dell’esame a ciascun partecipante residente nel territorio. In caso di diagnosi positiva, l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare e contattato dal proprio Servizio sanitario regionale o Asl per fare un tampone naso-faringeo che verifichi l’eventuale stato di contagiosità. La riservatezza dei partecipanti sarà mantenuta per tutta la durata dell’indagine. A tutti i soggetti che partecipano, sarà assegnato un numero d’identificazione anonimo per l’acquisizione dell’esito del test. Il legame di questo numero d’identificazione con i singoli individui sarà gestito dal gruppo di lavoro dell’indagine e sarà divulgato solo agli enti autorizzati”.

DENOMINAZIONE REGIONE Puglia Etichette di riga Somma di campione di partenza Bari 2508 Adelfia 69 Altamura 141 Bari 654 Bitonto 110 Bitritto 61 Capurso 58 Casamassima 78 Cellamare 46 Conversano 55 Corato 97 Gioia del Colle 53 Gravina in Puglia 87 Grumo Appula 49 Locorotondo 55 Modugno 78 Mola di Bari 51 Molfetta 120 Monopoli 99 Noci 79 Noicattaro 50 Palo del Colle 86 Putignano 51 Rutigliano 72 Ruvo di Puglia 49 Santeramo in Colle 53 Terlizzi 53 Triggiano 54 Barletta-Andria-Trani 780 Andria 201 Barletta 188 Bisceglie 112 Canosa di Puglia 59 Minervino Murge 52 Trani 111 Trinitapoli 57 Brindisi 787 Brindisi 175 Ceglie Messapica 39 Cisternino 53 Fasano 80 Francavilla Fontana 73 Mesagne 53 Oria 58 Ostuni 61 San Michele Salentino 66 San Vito dei Normanni 71 Torre Santa Susanna 58 Foggia 1249 Castelnuovo della Daunia 59 Cerignola 118 Foggia 302 Lucera 66 Manfredonia 116 Orsara di Puglia 60 Orta Nova 67 San Giovanni Rotondo 54 San Marco in Lamis 56 San Nicandro Garganico 58 San Severo 105 Serracapriola 55 Stornara 63 Troia 70 Lecce 1590 Campi Salentina 62 Castro 63 Cavallino 53 Copertino 48 Corsano 64 Cutrofiano 54 Galatina 52 Galatone 66 Gallipoli 82 Lecce 190 Leverano 57 Nardò 63 Novoli 64 Porto Cesareo 64 Ruffano 57 Sannicola 59 Scorrano 54 Sogliano Cavour 66 Squinzano 53 Taviano 70 Tiggiano 60 Trepuzzi 60 Ugento 73 Uggiano la Chiesa 56 Taranto 1150 Faggiano 62 Ginosa 46 Grottaglie 63 Leporano 59 Manduria 62 Martina Franca 99 Massafra 64 Mottola 64 Palagiano 65 Pulsano 61 San Giorgio Ionico 60 Statte 53 Taranto 392 Totale complessivo 8064

Fonte: noinotizie