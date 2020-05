Le principali differenze tra il mercato Forex e il mercato azionario

Nell’era di Internet anche i settori dell’economia e della finanza hanno subito delle trasformazioni, e sfruttando la risorsa della rete sono stati in grado di rinnovare la struttura del commercio e dei mercati internazionali.

Per quanto concerne il mondo finanziario, l’innovazione ha toccato le Borse Valori internazionali rendendole degli spazi digitali più accessibili e permettendo in questa maniera di speculare liberamente sui mercati finanziari. Oggi chiunque può decidere di investire o effettuare negoziazioni di beni e servizi quotati in Borsa.

Grazie al trading online è infatti possibile operare comodamente da casa propria. L’investitore può scegliere l’intermediario finanziario al quale appoggiarsi e interfacciarsi con i mercati utilizzando le piattaforme di trading online.

Le piattaforme di trading online sono dei programmi informatici messi a disposizione dei clienti da parte dell’intermediario finanziario, che rendono possibile la compravendita dei prodotti quotati in Borsa e tutelano sia le transazioni economiche che i trader.

Per fare trading online in totale sicurezza sul territorio europeo, è bene scegliere intermediari e piattaforme regolamentate dagli enti di controllo locali che seguono la direttiva MiFID. Tali enti sono CONSOB, CYSEC, FCA.

L’intermediario finanziario è solitamente una società di brokeraggio, che ha i mezzi e le tecnologie necessarie per mettere in contatto il trader con i mercati finanziari.

Trading su Forex o su azioni?

I trader, nella maggior parte dei casi, tendono a operare su una delle seguenti tipologie di mercato: il Forex e l’azionario. Nonostante tali mercati siano interconnessi, sono molto differenti tra loro.

Di base, per compiere una scelta è necessario sapere quale sia lo stile di trading che si vuole adottare e, subito dopo, conoscere le differenze e le somiglianze principali tra mercati e prodotti quotati. Per comprendere a pieno la speculazione finanziaria e trarre profitto dalla compravendita, è possibile trovare molte informazioni gratuite e affidabili sul web.

Ad esempio, in alcuni siti specializzati è spiegato cos’è il forex trading e quali mercati sono più adatti per i principianti o per i trader professionisti. A prescindere da questo, può essere d’aiuto stilare un elenco di alcuni dei punti che caratterizzano e diversificano il mercato Forex da quello azionario:

Una delle maggiori differenze tra due mercati è la dimensione, altresì il volume. Il Forex presenta un volume elevato e questo significa che i trader possono avere maggiore scelta di negoziazione e aprire e chiudere posizioni sperando di ottenere profitti alti in poco tempo;

Liquidità. Un mercato che esercitare un commercio in volumi elevati ha solitamente un’elevata liquidità. La liquidità porta a spread più bassi e a minori costi di transazione ma, allo stesso tempo, è soggetta a oscillazioni di prezzo più accentuate;

Orari di mercato. Sul mercato Forex è possibile operare tutti i giorni a qualunque orario, mentre i mercati azionari sono regolamentati dagli enti di controllo locali che ne decidono apertura e chiusura;

Messa a fuoco stretta o messa a fuoco ampia. Ci sono poche coppie di valute su cui i trader possono operare nel mercato Forex, mentre nel mercato azionario sono moltissimi i prodotti sui quali è possibile speculare.

Il trader potrà dunque decidere con più facilità la topologia di speculazione che vorrà fare, in base al capitale investibile, ai rischi che è disposto a correre e al tempo che può dedicarvi.

Informazioni necessarie

Qualsiasi sia la scelta del trader, dovrà raccogliere tutte le informazioni necessarie per organizzare una strategia operativa che vada a minimizzare i rischi intrinsechi alla speculazione finanziaria.

Per quanto riguarda la negoziazione di azioni, è opportuno conoscere la storia dell’azienda che ha emesso determinati titoli e monitorarne il ricavato annuo e l’andamento generale del settore di riferimento. Nel Forex è richiesto un aggiornamento periodico sull’andamento economico e politico dei Paesi che possiedono la valuta appartenente alla coppia sulla quale si desidera speculare.