Manfredonia, il castello Svevo Angioino è assediato dalle auto in viale dell’Arcangelo

Siamo in piena primavera, manca poco all’ estate, il cielo è sereno. Per le strade ci sono studenti, mamme e nonne con i passeggini, anche qualche turista proveniente dalle città vicine.

Ma andare in giro in pieno centro, a due passi dal Castello, significa fare una gimcana tra le auto parcheggiate in una delle vie che dovrebbe essere libera dalle auto.

Lì dove dovrebbero regnare sedie e tavolini per il ristoro, per far godere la gente della vista del Castello e sentire l’ebbrezza marina, dopo mesi di chiusura in casa, gustando un buon gelato per rigenerarsi, proprio lì regnano le autovetture!

Tutte quelle auto sono una vera e propria beffa al nostro Castello, simbolo della città. La fortezza del nostro fondatore Re Manfredi dev’ essere LIBERATA da questo assedio d’ inquinatori!!!

La nostra bella Manfredonia deve risorgere, lo vogliamo tutti! Dobbiamo poter andare per via dell’ Arcangelo, strada che collega il nostro corso al nostro lungomare senza vedere tutte quelle auto. Quella via merita una vocazione turistica. Come lo sono via dei Condotti a Roma o via Monte Napoleone a Milano.

Noi cittadini abbiamo il diritto di vivere la città e goderci il nostro Castello in santa pace. Per molti cittadini e turisti quella strada è diventata il “viale del gelato”.

Sorgono su questa strada ben tre gelaterie: la gelateria “Tommasino”, la prestigiosa gelateria e pasticceria “Bramanthe” e la gelateria “Bianca Lancia”.

Ormai è un punto d’ attrazione per noi tutti, da mattina a sera.

Vogliamo più benessere, vogliamo più aria pura, vogliamo più ristoro per i nostri figli. Non vogliamo auto, non vogliamo inquinamenti inutili. Chiediamo a chi ha il potere e l’intelligenza di mettere finalmente un divieto di sosta in quella zona di farlo subito!!!