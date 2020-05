Manfredonia, liquidazione libri di testo: ci siamo (IL CALENDARIO)

Manfredonia, 26 maggio 2020.I beneficiari che hanno chiesto il pagamento tramite bonifico, indicando correttamente il codice IBAN, hanno già ricevuto o riceveranno a breve il contributo direttamente sul proprio conto corrente.

Coloro che non hanno trasmesso il codice IBAN, dovranno recarsi, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, presso la Tesoreria Comunale – Banco BPM, via Tribuna, n. 65, secondo il seguente calendario:

Mercoledì 27 maggio lettera A (da Aiw. O. a Are. G.)

Giovedì 28 maggio lettera A – B (da Are. L.M.B.. a Bal . A.)

Venerdì 29 maggio lettera B (da Bal. M. a Bis. N..)

Lunedì 01 giugno lettera B (da Bis. R. a Bor. F.)

Mercoledì 03 giugno lettera B (da Boz. I.I. a Bri. V.)

Giovedì 04 giugno lettera B – C (da Bur. G. a Cap. A.)

Venerdì 05 giugno lettera C (da Car. V. a Cass. L.)

Lunedì 08 giugno lettera C (da Cast. M. a Cir. L.)

Martedì 09 giugno lettera C (da Ciu. I. a Cot. M.)

Mercoledì 10 giugno lettera C – D (da Cot. V. a De M. L.)

Giovedì 11 giugno lettera D (da De M. M. a D’err. R.)

Venerdì 12 giugno lettera D (da Di Ca. C. a Di Tull. M.)

Lunedì 15 giugno lettera D – E (da Di Tull. V. a Esp. L.)

Martedì 16 giugno lettera E – F (da Esp. S. a Falc. D.)

Mercoledì 17 giugno lettera F (da Falc. G. a Fas. S.)

Giovedì 18 giugno lettera F (da Fat. M. a Fig.M.A.)

Venerdì 19 giugno lettera F (da Fig. P. a Fort. G.)

Lunedì 22 giugno lettera F – G (da Fort. L. a Gra. Al.)

Martedì 23 giugno lettera G (da Gra. Ann. a Gue. G.)

Mercoledì 24 giugno lettera G – I (da Gue. L. a Imp. C.)

Giovedì 25 giugno lettera I – L (da Imp. L. a La S. F.A.)

Venerdì 26 giugno lettera L (da La T. A. a Leo. A.M.R.)

Lunedì 29 giugno lettera L – M (da Leo. M. S. a Mac. A.)

Martedì 30 giugno lettera M (da Mai. A. a Mar. P.)

Mercoledì 01 luglio lettera M (da Mar. G. a Mio. L.)

Giovedì 02 luglio lettera M – N (da Mir. F.A.M. a Nas. M.)

Venerdì 03 luglio lettera N (da Nat. A. a Not. M.G.)

Lunedì 06 luglio lettera O – P (da Occ.D. a Pal. A.)

Martedì 07 luglio lettera P (da Pal. L. a Pel. G.)

Mercoledì 08 luglio lettera P (da Pic. M. a Pre. R.)

Giovedì 09 luglio lettera P-Q-R (da Pre. S. a Rin. L.)

Venerdì 10 luglio lettera R – S (da Rin. M.P. a Sal. M.)

Lunedì 13 luglio lettera S (da Sal. S. a Sav. R.)

Martedì 14 luglio lettera S (da Sci. A. a Spa. C.)

Mercoledì 15 luglio lettera S (da Spa. F. a Spo. L. A.)

Giovedì 16 luglio lettera S (da Squ. M. a Stu.G.M.P.)

Venerdì 17 luglio lettera S – T (da Swi D.M. a Tom N.A.)

Lunedì 20 luglio lettera T (da Tom. R.M. a Tri. T.)

Martedì 21 luglio lettera T (da Tri. A. a Tro. M.)

Mercoledì 22 luglio lettera T-U-V (da Tro. P. a Ves. A.)

Giovedì 23 luglio lettera V – Z (da Ves. R. A. a Zer.R.)

“Si raccomanda di attenersi scrupolosamente all’ordine sopra indicato per la riscossione del contributo e di evitare assembramenti all’esterno della Banca, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro“