Arbore torna su Rai 2, sarà affiancato da Gegè Telesforo

Renzo Arbore, torna su Rai2 con uno nuovo programma. Lo Striminzitic show partirà lunedì 8 giugno con una puntata d’esordio prevista in prime time poi si passerà in seconda serata nelle successive venti puntate (in onda dal lunedì al venerdì). Sarà affiancato da Gegè Telesforo. A firmare il programma ci sarà anche lo storico autore dell’anchorman foggiano, Ugo Porcelli, assieme a Giovanna Ciorciolini, Gian Luca Santoro, Gegè Telesforo. Striminzitic show sarà interamente realizzato a casa di Renzo Arbore che si collegherà con degli ospiti e riordinerà il suo archivio nel quale è c’è non la sua carriera personale e la storia del costume italiano. Fonte: affaritaliani