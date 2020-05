Si ammalano di Covid: guariscono e si sposano. La storia di Antonio e Pina

Foggia, 26 maggio 2020. E’ una delle storie a lieto fine dell’emergenza coronavirus in Campania.hanno pronunciato il loro fatidico “sì” dopo aver lottato contro il coronavirus. E’ stato questo il primo matrimonio celebrato dopo il lockdown ad Angri, in provincia di Salerno. A darne notizia proprio il sindaco del comune dell’Agro Cosimo Ferraioli dalla sua pagina Facebook.

Antonio Taronna è un militare in servizio presso l’Aeronautica di Foggia. Giuseppina Todisco invece è un’insegnante di Napoli. Entrambi hanno suggellato la loro unione al Comune davanti alla fascia tricolore che ha celebrato il rito civile. Presenti soltanto i figli e il fotografo. “L’augurio che rivolgo agli sposi è davvero speciale – ha detto il primo cittadino – perché si sono sposati dopo aver sconfitto entrambi il Covid 19. Auguri di cuore ad Antonio e Giuseppina e ai vostri cinque figli, da me e da tutta la nostra comunità”. Grazie per avermi dato l’onore di celebrare il vostro matrimonio”.

Fonte: teleclubitalia