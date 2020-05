START in Puglia, misura da 125 milioni di euro per Partite Iva e professionisti

“Soddisfazione per il via libera in Giunta a START, la misura straordinaria di sostegno al reddito per la ripartenza, voluta dalla Regione Puglia e dedicata ai lavoratori autonomi e ai professionisti a basso reddito. Un sostegno a fondo perduto, finanziato con 125 milioni di euro che va a coprire le mancanze e i ritardi che ancora si registrano a livello nazionale soprattutto a danno di chi dalla crisi economica causata dalla pandemia, si sta velocemente impoverendo toccando a proprie spese la dimensione della disperazione, lavoratori autonomi, partite IVA e professionisti: circa 60 mila pugliesi la cui soglia reddituale è sotto i 20 mila euro”. Così il vicepresidente del Consiglio della Regione Puglia, Peppino Longo. “I tempi che stiamo vivendo, a causa della pandemia di Covid-19, creano enormi disagi e nuove problematiche non solo dal punto di vista della gestione sanitaria, ma anche sotto l’aspetto economico e sociale. Problematiche che, come spesso accade in queste situazioni, si accaniscono soprattutto contro determinate categorie particolarmente deboli. Non c’è tempo da perdere ed è necessario mettere in campo tutte le iniziative necessarie, soprattutto al Sud, dove l’emergenza rischia di diventare sociale”.