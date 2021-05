Castel del Monte, dove magia e scienza si fondono tra loro

Castel del Monte è uno dei luoghi più suggestivi di tutto lo stivale, capace di raccontare la storia medievale intrisa di magia ed esoterismo. È situato nel territorio del comune di Andria e nel 1996 è stato proclamato luogo patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Ogni anno sono sempre di più i turisti che decidono di visitarlo, per comprendere qualcosa in più sulla storia di quel periodo, ammirando con i loro occhi ogni dettaglio.

La struttura

Il Castel del Monte ha una forma ottagonale, ed il numero otto è continuamente richiamato nella struttura dell’edificio. Infatti, su entrambi i piani ci sono otto stanze, che si dispongono attorno ad una corte centrale ancora una volta ottagonale e collegate tra loro con scale a chiocciola. Inoltre, da ognuno degli otto spigoli della base, si innestano otto torri caratterizzate da diverse feritoie. L’ingresso primario del Castello è in stile classico, e riporta pilastri molto esili scanalati e capitelli di ordine corinzio posti a sostegno di un architrave sagomato, mentre tra la parte esterna e quella interna del vano d’accesso vi è un’intercapedine che veniva utilizzata per la saracinesca manovrata dalla sala del trono. L’ingresso secondario, invece, è spoglio, adornato solo da un profilo archiacuto. I colori che possono essere ammirati non sono quelli originari, perché i fenomeni atmosferici hanno reso le tinte meno brillanti e vivaci. Il piano inferiore, infatti, aveva tonalità vivide di rosso corallo, date dalla breccia, mentre quello superiore era rivestito da lastre di marmo. Probabilmente, numerosi dipinti e mosaici abbellivano le sale, ma solo alcuni sono stati recuperati durante le operazioni di restauro. Per comprendere ogni dettaglio di questa importante struttura, è sempre meglio affidarsi ad un esperto in grado di illustrarli al meglio. Ad esempio, è possibile prenotare le visite guidate a Castel del Monte con l’Associazione H1.

Storia e leggenda di Castel del Monte

Castel del Monte venne costruito nel XIII secolo (precisamente il 29 gennaio 1240), per volere di Federico II, imperatore del Sacro Romano Impero. Non si sa, però, con certezza quale architetto si occupò della costruzione, se lo stesso Federico II oppure Riccardo da Lentini. La nascita di questo luogo sacro si riconduce ad una leggenda riportata in un tempio, dove c’era una statua corredata dalla seguente frase: “Il mio capo è di bronzo ma a levar del sole a calendi di maggio sarà d’oro”. L’interpretazione della frase portò un saraceno a scavare proprio in corrispondenza dell’ombra della statua, e qui egli trovò un tesoro, che fu poi destinato alla costruzione del castello. Ma a cosa serviva questo imponente edificio? Secondo gli storici, probabilmente si trattava di un tempio del sapere dove gli studiosi potevano dedicarsi alla scienza. Infatti, nella fortezza furono rinvenuti diversi simboli, tutti riconducibili alla volontà di Federico II, come il giglio a tre foglie scolpito nella sesta sala, oppure i leoni posti all’ingresso, uno rivolto verso il sorgere del sole al solstizio d’estate ed un altro, invece, rivolto verso il punto dove sorge il sole nel solstizio d’inverno. Resta ancora un mistero la simbologia celata dal numero otto ricorrente. Secondo l’ipotesi più accreditata, gli otto lati perimetrali, sommati ai lati delle torri (48) dovevano indicare il numero degli anni di vita dell’imperatore (56). (NOTA STAMPA).