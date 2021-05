Cittadini: “Con la zona gialla, Manfredonia sembra una cittadina mask-free”

Manfredonia, 26/05/2021 – “Se continua così ci chiudono di nuovo, continuano ad entrare anche senza maschera o con mascherine sotto il naso e, se lo fai notare, ti guardano anche storto o ti dicono che fanno presto”. E’ lo sfogo di una cassiera di un supermercato in zona Croce dove entrano quotidianamente decine di persone. Le cassiere diventano così paradossalmente anche più esposte all’infezione da Coronavirus rispetto ai centri ospedalieri. Lì i controlli ci sono e sono più stringenti. Almeno si spera.

Basta infatti farsi due passi per assodare quello che è sempre più palese a molti: Manfredonia è diventata in questi giorni una cittadini in cui indossare la mascherina è diventato un optional. Molti hanno recepito l’annuncio di “zona gialla” come un “liberi tutti” e, complice la riduzione del numero di nuovi positivi e il caldo in aumento che rende indossare la mascherina più “fastidioso”, hanno iniziato a indossarle sempre meno o, in molti casi, a non metterla più. Questo in totale sfregio di chi continua a farlo, anche nel loro interesse.

E dire che, di recente, alcuni esperti del Comitato Tecnico Scientifico del Governo hanno ipotizzato di togliere l’obbligo delle mascherine per agosto (ma solo all’aperto), prevedendo che, per quella data, le vaccinazioni abbiano raggiunto almeno l’80% della popolazione. Molti cittadini della città sipontina sembrano aver preso alla lettera questi annunci, anticipandoli però di due mesi.

Se è vero che le vaccinazioni, dopo un periodo di notevoli rallentamenti, ora sembrano procedere più spedite, è anche vero che una buona fetta della popolazione dovrà aspettare ancora diverso tempo per ricevere una o due dosi e acquisire (si spera) una protezione immunitaria al Covid, dopo qualche settimana dalla somministrazione.

Benchè l’infezione all’aperto sia meno probabile rispetto agli spazi chiusi avviene spesso che si creino assembramenti, specie di fronte a chioschi di gelateria o a negozi di frutta o verdura negli orari di punta. Qui cercare di far rispettare le distanze di sicurezza diventa una mera illusione. Se essere in zona arancione o rossa costituiva un incentivo psicologico a mantenere alta l’attenzione, quella gialla fa peggiorare l’educazione civica di molti manfredoniani. E si spera che i risultati non emergano presto.

A cura di Michele Solatia, Manfredonia 26 maggio 2021.