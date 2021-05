Bari, 26/05/2021- (ilquotidinoitaliano) A partire da metà giugno circa 12 regioni avranno numeri da zona bianca. La proiezione del monitoraggio settimanale continua a scendere un po’ dappertutto facendo ben sperare Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, ma anche la Puglia. La regola da rispettare per passare in zona bianca è avere l’incidenza sotto i 50 casi per tre monitoraggi consecutivi, la Puglia è a 56,7.

Continua intanto a far discutere il “green pass”, che ora sarà dato anche a coloro che hanno ricevuto solo una dose, dopo almpugliaeno 15 giorni dalla somministrazione. A livello europeo invece, il Premier Draghi, attende una risposta dall’Ema sulla possibilità di immunizzarsi con 2 vaccini diversi. (ilquotidianoitaliano)