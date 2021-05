De Benedectis: legami con clan foggiani, sentenze scritte prima dell’udienza

Bari, 26/05/2021 – (ilquotidianoitaliano) Stando alle intercettazioni, raccolte dalla Procura di Lecce, gli accordi presi da De Benedictis non hanno riguardato solo le quattro scarcerazioni per cui è stato arrestato. Lo dimostra una delle intercettazioni relative all’incontro con l’amico carabiniere e alcuni imprenditori. L’ex gip si lamentava di aver preparato una sentenza, ancor prima della udienza, per il legale rappresentate di una società barese, poi non messa in atto perché l’avvocato non aveva chiesto il rito abbreviato, come invece aveva suggerito l’ex giudice.

Stessa cosa anche per un conoscente del carabiniere Nicola Soriano, anche egli indagato per corruzione in atti giudiziari. Nelle intercettazioni emerge come l’ex gip avesse preparato la sentenza di cui l’amico carabiniere chiedeva informazioni. Lo stesso, poi, avrebbe, chiesto a De Benedictis se potesse già informare l’amico. Stessa cosa anche per il caso di Manlio Cassandro, agronomo di Barletta che l’ex giudice aveva fatto arrestare a settembre nell’ambito dell’operazione ‘Grande Carro’, relativa alle infiltrazioni di clan foggiani nelle imprese agricole che per anni hanno ottenuti fondi comunitari. L’incontro era stato organizzato dallo stesso carabiniere in pensione. (ilquotidianoitaliano)