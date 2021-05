Foggia, caos su bus Ataf: ragazzini tirano freno e derubano conducente

Foggia, 26/05/2021 – (nornaonline) Nella serata, intorno alle 23, di ieri un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 18 anni si è reso protagonista di diversi atti vandalici a bordo di un autobus di linea dell’Ataf. I ragazzi sono saliti nelle vicinanze di via San Lazzaro e con le sigarette accese e con la mascherina abbassata, e si divertivano a bloccare la marcia del mezzo azionando la leva per l’apertura in emergenza delle porte”. Dopo essere stati redarguiti una prima volta dal conducente dell’autobus, i ragazzini hanno continuato ad azionare la leva di emergenza. Il conducente si e’ visto costretto a scendere dal mezzo e a resettare le centraline del bus. In quel momento i ragazzini sono scesi e si sono allontanati. Solo dopo l’autista si è accorto che gli era stato sottratto il borsello con gli effetti personali. (norbaonline)