Foggia. Per non dimenticare il 28 maggio del 1943: tavola rotonda

Per l’occasione, venerdì 28 maggio, alle ore 14.30 sul canale 72, “TeleBlu” ospiterà una tavola rotonda alla quale interverranno Costantino Foschini (giornalista RAI), Luca Pernice (Giornalista e Direttore di “TeleBlu”), Saverio Russo (docente di Storia moderna della Università di Foggia), Tommaso Palermo (Docente e studioso di storia locale), Alberto Mangano (Presidente del “Comitato per il Monumento alle Vittime del 1943” e del Museo dei bombardamenti su Foggia del 1943), Maurizio De Tullio (Socio Promotore di Pace e Consigliere Provinciale ANVCG), che – in veste di ricercatore e giornalista – da sette anni conduce una ricerca sulle vittime dei bombardamenti per conto della Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia.