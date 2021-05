Non perdere gli sconti Domino: serramenti Made in Italy garantiti 10 anni

Pochi interventi assicurano un miglioramento del comfort abitativo come l’adozione di finestre, tapparelle, persiane e zanzariere che rispondono alle proprie effettive esigenze. Domino assicura qualità produttiva italiana, materiali attentamente selezionati e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Accessibile su www.domino.casa, la proposta dell’azienda torinese è abbinata a una garanzia di 10 anni (che può estendersi a 15) e promozioni che portano a concrete opportunità di risparmio.

Con sede a Torino, autentico riferimento per il Piemonte e tra gli operatori di punta in ambito nazionale, Domino è in grado di assicurare soluzioni per qualunque necessità del cliente, con una proposta che annovera serramenti Italiani in PVC e alluminio/legno, zanzariere, tapparelle avvolgibili, persiane, zanzariere antipolline.

Il cliente approfitta di un vantaggio fondamentale, rispetto ad altre proposte: non si rivolge a dei rivenditori ma si avvale di un canale diretto con il produttore. Vengono presentati prezzi tra i più competitivi del mercato, a cui va ad aggiungersi la possibilità di richiedere finanziamenti a interessi zero (24 mesi), tasso agevolato, con prima rata a 60 giorni. All’interno della sezione Offerte di www.domino.casa, in particolare, sono raccolte le occasioni più vantaggiose con sconti che dimezzano i prezzi.

L’elevato profilo qualitativo distingue ogni articolo in catalogo grazie ai grandi investimenti nel campo della ricerca e l’innovazione. L’azienda assicura tempi certi e si occupa inoltre dell’elaborazione della pratica Enea, inclusa nel prezzo.

Il cliente s’avvantaggia della professionalità di geometri, posatori specializzati e consulenti in ogni fase dell’acquisto, incluso il post-vendita. Oltre alle informazioni tecniche sui vari prodotti, infatti, l’assistenza di Domino offre servizi di riparazione e manutenzione programmata o straordinaria.

Richiedere un preventivo gratuito è facilissimo grazie al form di contatto implementato su www.domino.casa. In alternativa è possibile contattare Domino via e-mail e telefono per richiedere informazioni, preventivi o fissare un appuntamento presso lo showroom di 2.000 metri quadri in Via De Sanctis 45, Torino (la sede di produzione e logistica si trova in C.so Allamano 74, Rivoli). (nota stampa)