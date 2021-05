Perché gli investitori di criptovaluta dovrebbero essere pronti a perdere tutti i loro soldi

Gli investitori in criptovaluta dovrebbero essere pronti a perdere tutti i loro soldi, afferma il governatore della Banca d’Inghilterra.

Alla domanda sull’aumento del valore delle criptovalute, il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey ha detto: “Non hanno valore intrinseco”.

“Lo dirò di nuovo in modo molto schietto”, ha aggiunto. “Acquistali solo se sei pronto a perdere tutti i tuoi soldi.” I prezzi delle valute digitali da Bitcoin a Dogecoin sono aumentati selvaggiamente quest’anno.

Perché è pericoloso investire in Bitcoin

Le criptovalute “non hanno valore intrinseco” e le persone che investono in esse dovrebbero essere pronte a perdere tutti i loro soldi, ha detto giovedì il governatore della Bank of England (BOE) Andrew Bailey.

Le valute digitali come Bitcoin, Ether e persino Dogecoin sono andate male quest’anno, ricordando ad alcuni investitori la bolla crittografica del 2017 in cui Bitcoin è esploso fino a 20.000 dollari, per poi affondare fino a 3.122 dollari un anno dopo.

Alla domanda in una conferenza stampa sull’aumento del valore delle criptovalute giovedì, Bailey ha detto: “Non hanno alcun valore intrinseco. Ciò non significa che le persone non diano valore a loro, perché possono avere un valore estrinseco. Ma non hanno alcun valore intrinseco. “

I commenti di Bailey hanno fatto eco a un avvertimento simile da parte della Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito.

Investire in criptovalute, o investimenti e prestiti ad essi collegati, generalmente comporta l’assunzione di rischi molto elevati con il denaro degli investitori.

Se i consumatori investono in questi tipi di prodotti, dovrebbero essere pronti a perdere tutti i loro soldi. Bailey, che in precedenza era l’amministratore delegato della FCA, è stato a lungo scettico nei confronti delle criptovalute.

Bitcoin è cresciuto di oltre il 90% finora quest’anno, grazie in parte al crescente interesse da parte di investitori istituzionali e acquirenti aziendali come Tesla. L’azienda di auto elettriche ha acquistato Bitcoin per un valore di 1,5 miliardi di dollari all’inizio di quest’anno e da allora il valore delle sue partecipazioni è salito a quasi 2,5 miliardi di dollari.

Cosa ci si può aspettare da Bitcoin

I sostenitori del Bitcoin lo vedono come una riserva di valore simile all’oro a causa della sua scarsa offerta – solo 21 milioni di Bitcoin possono mai essere coniati – sostenendo che la criptovaluta può fungere da copertura contro l’inflazione poiché le banche centrali di tutto il mondo stampano denaro per alleviare le problematiche dell’economia recente.

Tuttavia, gli scettici vedono il Bitcoin come una bolla di mercato in attesa di scoppiare. Michael Hartnett, chief investment strategist presso Bank of America Securities, ha affermato che Bitcoin sembra la “madre di tutte le bolle”.

Nel frattempo, le valute digitali alternative come Bitcoin Up hanno ottenuto guadagni ancora maggiori rispetto al Bitcoin. Ether, il token nativo della blockchain di Ethereum, ha registrato rendimenti di oltre il 360% da inizio anno, mentre il crypto Dogecoin è cresciuto di un enorme 12.500%.

Gli analisti hanno attribuito l’ascesa di Dogecoin ai tweet di celebrità come Elon Musk e Mark Cuban, nonché agli investitori al dettaglio che acquistano il token sull’app di trading gratuito Robinhood.

David Kimberley, analista presso l’app di investimento del Regno Unito Freetrade, ha descritto il rally dei dogecoin come “un classico esempio di teoria più sciocca in gioco”, riferendosi alla pratica di vendere asset sopravvalutati agli investitori che sono disposti a pagare un prezzo più alto.

Conclusione

Allo stesso tempo, le banche centrali stanno valutando se emettere le proprie valute digitali. Il mese scorso, la Banca d’Inghilterra ha lanciato una task force congiunta con il

Tesoro finalizzata all’esplorazione delle valute digitali della banca centrale, o CBDC. Una tale valuta esisterebbe insieme a contanti e depositi bancari piuttosto che sostituirli, ha detto la banca. E’ sempre meglio valutare bene come e quando investire. (nota stampa).