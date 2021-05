Ufficiale. Inter: addio Antonio Conte. Milan: addio Gigio Donnarumma

Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, “manca soltanto l’ufficialità, che arriverà probabilmente a breve“, ma il tecnico salentino e l’Inter hanno trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

Il mister leccese, che avrebbe dovuto incassare 13,5 milioni netti (circa 24 a carico del club), “dovrebbe ricevere una buonuscita pari alla metà degli emolumenti previsti per il terzo e ultimo anno del contratto in essere”.

Intanto il ds del Milan, Paolo Maldini, annuncia l’addio a Gianluigi Donnarumma. “La gente fa fatica a capire cosa voglia dire fare il professionista, che deve essere pronto a cambiare casacca. È difficile da accettare, è sempre più difficile trovare carriere. Bisogna avere rispetto per chi ha dato tanto al Milan, non ci ha mai mancato di rispetto. Le strade si dividono, non posso che auguragli il meglio“. Lo riporta tuttomercatoweb.

L’addio di Donnarumma arriva dopo l’acquisto del portiere Maignan dal Lille.

A cura di Antonio Monaco, 26 maggio 2021