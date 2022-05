Gli alunni del ‘Giordani-De Sanctis’ primi a prestigioso concorso musicale

Manfredonia (Fg), 26 maggio 2022 – È stato una tripudio di emozioni al 19° Concorso Musicale Internazionale “L. Zanuccoli” di Sogliano al Rubicone (Fc), non appena il Presidente ha diramato il verdetto dei giurati.

Un medley di brani dei Beatles, eseguiti magistralmente, ci ha condotti verso il 1° Posto Assoluto 100/100.

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Giordani – De Sanctis” di Manfredonia, sotto la direzione del M° Alberto Mione sono letteralmente schizzati in aria per la gioia. L’adrenalina e la tensione hanno lasciato il posto alle lacrime per la commozione.

Un successo ottenuto con pochi mesi di preparazione ma duro lavoro. Non è stato per niente facile far tornare i ragazzi a rivivere l’esperienza unica dell’Orchestra Giordani. Non dimentichiamo che dopo 2 anni di Covid, le disposizioni ministeriali, hanno limitato fortemente tutte le attività di musica d’insieme e laboratoriali. Ma noi docenti, non avevamo fatto i conti con l’entusiasmo dei nostri alunni. Un’onda che ha travolto tutti e portati dritti alla vittoria.

Bravi ragazzi, è tutto vostro il merito.

