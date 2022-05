Grande festa per il 135° compleanno di padre Pio

Lucera (Fg) di Monica Sales – Come consuetudine ogni anno il gruppo di preghiera di padre Pio animato da un suo figlio spirituale Gianfranco Grasso, uomo di preghiera molto conosciuto nel centro federiciano, i fedeli del Santo si sono riuniti dalle ore 16 per concludere dopo un ora, per la celebrazione religiosa in memoria di padre Pio, in occasione dell’anniversario della nascita.

Gianfranco Grasso ha guidato la recita del santo Rosario, poi ha voluto raccontare il legame di San Giovanni Paolo II con padre Pio e con la città di Lucera.

Questo anno Grasso ha voluto apporre sulla mano della statua di p. Pio una grande corona di rosario, per rispettare la volontà del Santo tutti a recitare il rosario proprio come voleva il Santo nella piazza a lui intitolata con la statua, durante la manifestazione che questo anno ha visto la partecipazione della teologa la prof.ssa Lorera Nunziata famosa per i numerosi premi letterari ricevuti in tutta Italia, con all’attivo oltre 80 libri pubblicati su specifici temi religiosi e pedagogici; durante il suo lungo intervento ha raccontato del suo incontro con p. Pio, del miracolo ottenuto con le preghiere rivolte al Santo, con un pensiero anche per Giovanni Paolo II che nel 1987 ha raccontato Gianfranco Grasso era a Lucera e proprio tra questi giorni si celebra a Lucera un anniverario in memoria del Santo Pontefice, amico di padre Pio.

La celbrazione si è conclusa con l’intervento breve del marchese don Giuseppe Saldutto, esperto di padre Pio che ha voluto raccontare solo alcuni fatti non molto noti relativi alla santa donna Genoveffa De Troia, nata a Lucera e figlia spirituale di p. Pio, il suo rapporto con il Santo era confortato dalle comunicazioni inviate al frate da un suo confratello cappuccino che viveva nel convento di Sant’Annna a Foggia, padre Angelico da Sarno, che una volta gli chiese su amputazione piede della sofferente p. Pio rispose “già sta in croce lasciatela stare come sta…” poi Genoveffa portata sul carrettino da Lucera fino al Santuario Incoronata per chiedere la grazia della guarigione giunti sul posto la mamma di Genoveffa donò una piccola gamba fatta di cera, e poi la morte del fratello di Genoveffa avvenuta in guerra in una famiglia povera e sofferente aumentò il dolore…di una mamma già tormentata dalla figliola colpita da questa grave malattia rara della consunzione ossea irreversibile. Don Giuseppe Saldutto ha donato libri di padre Pio, provenienti dalla sua biblioteca a tutti i presenti come ricordo della giornata.

La prof.ssa Loreta Nunziata ha firmato autografi sul suo ultimo libro dedicato a padre Pio. Gianfranco Grasso ha donato a tutti i presenti una immaginetta sacra.

La manifestazione si è conclusa con la santa Messa, unita a visita alla reliquia di padre Pio presente nella chiesa della Piazza dove sorge la statua dedicata al Santo più famoso e amato al mondo, si tratta di una pezzuola di cotone bagnata dal suo sangue prezioso, la reliquia è stata donata alla comunità religiosa di Lucera dai frati cappuccini di San Giovanni Rotondo. Il prossimo appuntamento è fissato per il 23 settembre prossimo per ricordare il transito in Cielo di padre Pio.

Nelle foto alcuni momenti della celebrazione religiosa del gruppo di preghiera di padre Pio di Lucera