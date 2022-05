In ricordo di Francesco Ruggiero, atleta Azzurro d’Italia

StatoQuotidiano.it, 26 maggio 2022. Francesco Ruggiero (Manfredonia, 26 ottobre 1926 – Foggia, 13 maggio 2022). Entrò, in giovane età, nell’Arma dei Carabinieri, dove ben presto si distinse per le sue qualità di atleta.

Predilesse il pentathlon moderno. Sport, come è noto, multidisciplinare comprendente ben cinque discipline: scherma (spada); nuoto (200 m stile libero); equitazione (salto ostacoli); corsa (3200 m corsa campestre); tiro a segno (pistola). La sua lunga attività agonistica fu davvero ricca di successi ottenuti in numerose gare ufficiali (nazionali ed internazionali), che qui ho il piacere di elencare:

1949 – Campionati piemontesi di Pentathlon moderno – 1° Classificato su 40 concorrenti; 1950-Campionato Italiano di Pentathlon moderno – 1° Classificato su 40 concorrenti; 1951 – Coppa Cappellani Internazionale di Pentathlon moderno – 1° classificato su 80 concorrenti; 1952 – Prescelto per la rosa dei 5 pentathleti in preparazione alle Olimpiadi di Helsinki; 1953 – Trofeo Marghinotti internazionale di spada – 7° classificato su 87 concorrenti; 1953 – Trofeo Internazionale Cappellani (a squadre ) – 1° classificato – Vittoria italiana: Palmonella e Ruggiero (Paesi partecipanti: Germania, Svizzera, Ungheria, URSS, – Spagna e Stati Uniti d’America); 1954 – Trofeo Ciccarelli Internazionale (a squadre)- 1° classificato- Vittoria italiana: Palmonella e Ruggiero; 1954 – Coppa Internazionale di Pentathlon moderno – 10° Classificato su 60 concorrenti; 1955 – Campionato italiano di Pentathlon moderno – 2° classificato su 60 concorrenti; 1955 – Campionato assoluto laziale (di squadra) – 1° Classificato su 40 concorrenti; 1955 – Campionato italiano di spada a Trieste – 5° Classificato su 50 concorrenti; 1956 – Coppa di Natale di spada – 3° classificato su 50 concorrenti; 1956 – Prescelto per la rosa dei 4 pentathleti in preparazione alle olimpiadi di Melburne; 1957 – Campionato italiano di spada a Vercelli – 12° classificato su 250 concorrenti; 1957 – Trofeo Spreafico internazionale di spada a Milano – 9° classificato su 250 concorrenti; 1958 – Coppa italiana di Tetrathlon moderno – 4° classificato su 54 concorrenti; 1959 – Campionato regionale Umbria di spada – 1° classificato su 63 concorrenti; 1960 – Selezionato per le preolimpiche di spada per le olimpiadi di Roma, si classificò nei primi 15 assoluti su 290 concorrenti; 1960 – Campionato nazionale d’Arma di fioretto e spada – 1° classificato in entrambe le discipline; 1961 – Campionato regionale Umbria di spada – 1° classificato su 68 concorrenti; 1962 – Campionato internazionale di Pentathlon moderno – 3° classificato (Paesi partecipanti : Stati Uniti d’America, Ungheria, Romania, Germania e Svizzera); 1962 – Campionato italiano “tre armi” (militare) – 3° classificato “fioretto” e 5° classificato “spada” su 90 concorrenti; 1963 – Crit. Internazionale di Pentathlon moderno (combinata) “spada” e “tiro” – 1° classificato su 60 concorrenti.

E’ bene ricordare inoltre che il Ruggiero, dal 1954 al 1965, assunse due importanti incarichi ovvero quello di direttore tecnico della “Rari Nantes” (nuoto) di Perugia e quello di insegnante di “nuoto” e “salvamento a nuoto” in ben 25 corsi per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di tutte le Armi (per un numero complessivo di 950 allievi). Francesco Ruggiero fu ATLETA AZZURRO D’ITALIA premiato con targa d’oro dall’allora presidente del CONI. Quell’abilissimo atleta conseguì pure il “Diploma Magistrale di Maestro di Scherma”. Fu, difatti, “Maestro di Scherma” presso l’Accademia della Guardia di Finanza e presso il Centro Addestramento CONI/FIS di Roma. E nella medesima Città ricoprì inoltre, per ben 24 anni, l’incarico di “Maestro Federale” presso il “Club Scherma”. Ruggiero, infine, era in possesso anche del brevetto di “Istruttore di Nuoto” (specialità: “nuoto” e “salvamento a nuoto”) rilasciato dalla rispettiva Federazione Italiana con sede nella “Città Eterna”. Questo straordinario atleta visse per molti anni nella Città capitolina, seppure ogni tanto avvertiva il bisogno di tornare nella sua Città natia. Nell’ultimo periodo della sua lunga esistenza, tuttavia, decise di vivere stabilmente a Manfredonia, nella centralissima Via Maddalena. Ciò, quasi certamente, anche per restare più vicino alle spoglie della moglie ed a quelle di uno dei suoi amatissimi figli, che morì prematuramente.

Due gravi lutti avvenuti, nel 2006, a distanza di pochi mesi, che segnarono fortemente l’ultima parte dell’arco vitale di quest’uomo. E pensare che, nel 2005, dunque, appena un anno prima di quei luttuosi eventi, il Nostro fu premiato persino dall’allora sindaco di Roma ossia Walter Veltroni e dal Presidente della Repubblica Italiana in carica in quel periodo ovvero Carlo Azeglio Ciampi. Ad ogni modo, l’amore del Ruggiero per lo Sport era davvero straripante ed incondizionato. E ciò fu capito perfettamente da molti atleti ed associazioni sportive di Manfredonia, che, nel 2015, in occasione della II Edizione del “Gran Galà dello Sport Sipontino” (tenutosi presso gli Impianti Sportivi “Salvemini” della nostra Città), consegnarono al Maestro Francesco Ruggiero il “Premio alla Carriera”. Fu, come si può ben intuire, un momento molto bello ed emozionante per quell’autentico veterano dello Sport, che, in quel periodo, all’età di 89 anni, era, se ben ricordo, ancora consigliere dell’ANAAI (Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia).

Insomma, quella di Francesco Ruggiero è stata, è proprio il caso di dirlo, una vita spesa per lo Sport. Una vita all’insegna del rispetto, della collaborazione, della disciplina, della costanza, del sacrificio…Sì, ma adesso, caro Francesco, è tempo di riposare. Riposa in pace, Amico mio… Già, PACE, parola quanto mai attuale.

Rivolgo, per l’occasione, insieme agli amici Francesco Granatiero e Lello Castriotta, un accorato appello alle nostre autorità comunali, di intitolare un impianto sportivo o una strada cittadina all’Atleta Azzurro d’Italia Francesco Ruggiero. Gli uomini che hanno dato lustro alla nostra Città non vanno dimenticati, ma ricordati DEGNAMENTE.

(Si ringraziano per la preziosa collaborazione: Francesco Granatiero e Lello Castriotta)

