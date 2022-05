M5S Manfredonia su “strisce blu”: “Fino a 850 euro annui per residenti”

Siamo rimasti sbigottiti nell’apprendere la notizia della quasi conferma delle tariffe abbonamenti, tra le più alte d’Italia, che possono arrivare fino a 850 euro annui (a macchina) per residenti e commercianti, il tutto dopo 3 lunghi mesi di lavoro di sindaco e assessore, producendo un miglioramento per i cittadini irrilevante, per quanto concerne gli abbonamenti. Per avere un’idea di paragone nella vicina Foggia il costo annuo della prima macchina è pari a 55 euro. Parliamo quindi di centinaia e centinaia di euro di differenza in più da far pagare ai cittadini manfredoniani.