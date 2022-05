Manfredonia, parcheggi gratis addio: dal 6 giugno partono nuove tariffe

MANFREDONIA (FOGGIA), 26/05/2022 – Ultimi 10 giorni con parcheggi gratuiti ovunque a Manfredonia, ma dal 6 giugno partono le nuove tariffe a pagamento in alcune zone della città ed esattamente nelle vie sotto elencate:

Largo Baselice, Piazza Salvo D’Acquisto, Area Mercato giornaliero con accesso da Via Barletta*, Area Mercato settimanale zona “Scaloria”*, Via Santa Restituta*, Via delle Antiche Mura, Via Tenente Mauro Sinigaglia, Via Seminario, Via Zenone, Largo Clemente, Piazza Papa Giovanni XXIII, Largo Nicastro, Via Isonzo (Ingresso Ospedale Civile), Piazza Caduti sul Lavoro, Via Arcivescovado, Via Santa Maria delle Grazie, Via Riviera (nei pressi Casa di Riposo “Anna Rizzi”), Corso Roma, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Eroine Sconosciute, Viale Miramare (accesso lidi), Largo Chiara Troiso* (ingresso Pronto Soccorso), Lungomare del Sole, Via Barletta* (Poliambulatorio), Piazza Marconi, Largo Barone Cessa, Via Aldo Moro, Via Tribuna, Viale Kennedy, Area Parcheggio Cimitero*, Via del Porto, Area Parcheggio Cesarano, Via dell’Arcangelo ad ingresso Stadio Comunale, Via Cesarano, Viale Cimitero*, Via G. Palatella, Via Dante Alighieri.

Pagamento in contanti € 1,20/h Intera mattina: € 3,50 Intero pomeriggio: € 3,50 Intera giornata: € 5,00 Sosta breve: € 0,50/25 min. Pagamento con prepagate, ricaricabili, carte di credito € 1,00/h Intera mattina: € 2,50 Intero pomeriggio: € 2,50 Intera giornata: € 4,00 Sosta breve: € 0,50/30 min. *Le aree con asterisco ovvero: Area Mercato Giornaliero con accesso Via Barletta, Via Santa Restituta, Area Mercato Settimanale Zona “Scaloria”, Via Barletta, Largo Chiara Troiso, Area Parch. Cimitero e Viale Cimitero, presentano la seguente tari azione: € 1,00/h Intera mattina: € 2,50 Intero pomeriggio: € 2,50 Intera giornata: € 4,00 Sosta breve: € 0,50/30 minuti Pagamento in contanti, con prepagate, ricaricabili, carte di credito. Si può acquistare il ticket ENTRO 15 MINUTI dall’e ettivo posteggio da attestarsi con disco orario o foglio sul cruscotto. Per info su abbonamenti Sportello pratiche Corso Roma, 13/15 – Manfredonia Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato Orario: 09:00 – 12:00 Martedì, Giovedì Orario: 15:00 – 18:00 info@publiparking.it