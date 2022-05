Monte S.Angelo, “Amministrazione condivisa”: confronto tra candidati a sindaco

«Abbiamo proposto ai due candidati, che ringraziamo per aver accettato l’invito, di confrontarsi su temi a noi estremamente cari e che fanno parte di numerose iniziative proposte in questi anni di impegno, che abbiamo sintetizzato nel titolo dell’incontro:

“Amministrazione condivisa” -fanno sapere gli organizzatori dell’evento. Il nostro proposito è quello di cercare di andare oltre la narrazione “classica” delle campagne elettorali per fornire agli elettori tutti gli strumenti necessari per una scelta consapevole e responsabile, per questo l’incontro focalizzerà l’attenzione sui temi della partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa». Ingresso libero a disponibilità limitata nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria in vigore