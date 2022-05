“Qual è lo stato dell’attivazione dei centri medici turistici in Capitanata?”

Foggia, 26 maggio 2022 – “A che punto è la procedura per l’attivazione e l’apertura dei centri medici turistici in provincia di Foggia, dato che la stagione estiva ha praticamente già preso il via?”.

Lo chiede Giovanni d’Elia, presidente dell’Adiconsum di Foggia, che nei giorni scorsi ha indirizzato una richiesta ufficiale al neo Commissario della ASL di Foggia Antonio Nigri. “Con l’inizio della stagione balneare, che si preannuncia particolarmente interessante in termini di presenza per le zone turistiche della nostra provincia, anche a seguito della scarsa incidenza della pandemia a seguito della massiccia campagna vaccinale anti Covid-19, vorremmo che si desse avvio immediato alla procedura di apertura dei centri medici – sottolinea d’Elia – Per questo, recependo le numerose istanze dei nostri utenti, abbiamo scritto al dottor Nigri, per evitare quanto successo nella passata stagione, quando in alcune zone della costa Garganica abbiamo registrato notevoli disagi per i cittadini, soprattutto per gli anziani e per i malati patologici, a seguito della tardiva apertura dei predetti centri medici. Siamo convinti che tali strutture, oltre a rappresentare punti importanti di prima assistenza per i turisti e per i cittadini di Capitanata, rappresentino un valore aggiunto per la qualità delle prestazioni che erogano, favorendo lo sviluppo del settore. Ora – conclude il presidente dell’Adiconsum di Foggia – confidiamo in una rapida attivazione da parte del Commissario Nigri”.