Foggia, 26 maggio 2023. Daniela Giordano, pianista di Foggia ed ex docente del Conservatorio, sarà la nuova direttrice del Politecnico delle Arti di Bergamo dal 1/11/2023.

A riportare la notizia Piero Di Egidio, suo collega per qualche tempo nell’istituto in una successione di cattedre e di confronto che il maestro racconta. A ricostruire i passaggi di questa storia che ha come riferimento l’istituzione musicale foggiana è il musicista Agostino Ruscillo.

“Nove anni fa- scrive sui suoi canali social Piero Di Egidio- in occasione della mia mobilità definitiva dall’ex-pareggiato di Teramo al Conservatorio di Foggia, lasciai ovviamente una cattedra libera dopo 28 anni. Qualche mese dopo ricevetti un messaggio”.

Era Daniela Giordano a contattarlo: “Maestro, Lei non mi conosce. Mi chiamo Daniela Giordano, sono una giovane pianista di Foggia, sono stata nominata da graduatoria di Istituto sulla sua cattedra di Pianoforte a Teramo.

Sono al mio primo incarico Afam, (istituti di Alta formazione artistica e musicale, ndr) vorrei confrontarmi con Lei su come organizzarmi e avere notizie dei suoi allievi. Possiamo incontrarci?”

Il prof la conosce e si rende conto della sua preparazione. Nell’estate 2016 si svolge un concorso nazionale per la docenza di pianoforte nei licei musicali, il maestro Di Egidio è in commissione a Catania. “Daniela incantò tutti con un compito scritto eccellente- il suo commento- delle Brahms/Paganini fenomenali e una prova orale da manuale, ottenendo pertanto il ruolo nel Liceo della sua città.

E la mia stima nei suoi confronti è stata confermata dal fatto che, quando l’ho trovata in una graduatoria di Istituto Afam, è stata naturalmente prima in graduatoria, perché la forza dei suoi titoli (artistici, di studio e professionali) è sempre stata indiscutibile”.

Nel liceo foggiano ove aveva conseguito il ruolo Daniela è rimasta poco. Negli anni successivi ha ricevuto -con prova anche per esami- una cattedra presso l’ex/IMP di Bergamo, poi è stata stabilizzata e infine “statizzata”.

“In questi anni, sempre, e sottolineo sempre- continua Di Egidio- prima di ogni passo della propria carriera accademica, mi ha chiesto consiglio su come agire. Ieri quella umile, educata e rispettosa giovane donna che venne a conoscermi in un’aula del Conservatorio di Foggia, desiderosa di confrontarsi senza alcuna prosopopea, anzi con tanta semplicità, è stata eletta con grande consenso nuovo direttore del Politecnico delle Arti di Bergamo. Ci siamo sentiti al telefono, presto festeggeremo. Ogni tanto le favole belle accadono, e sono doppiamente belle”, conclude il prof.