Di Benedetto: “Sarò a Gallipoli in rappresentanza del Manfredonia Calcio”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “I buoni rapporti tra società di calcio prescindono da quelli che sono gli esiti delle “contese”, nel rettangolo di gioco e questo è un esempio. Domenica prossima, nel primo turno nazionale di playoff, che vedrà affrontarsi le società Città di Gallipoli ed i Sassi di Matera, ho ricevuto un gradito invito dal Presidente del Gallipoli, come ospite nel weekend nonché per assistere accanto allo stesso, alla prima delle due gare, tra andata e ritorno, che potrebbero significare, all’esito delle stesse, la meritata e AUSPICATA promozione del Città di Gallipoli nella serie D, traguardo sfumato, domenica scorsa, all’esito dei tiri di rigore, al termine in una emozionante gara giocata e onorata dal Città di Gallipoli, al pari del Manfredonia Calcio.