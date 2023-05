Foggia, spari in bar per futili motivi: sospesa licenza al titolare

FOGGIA – La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività poste in essere al fine ultimo di prevenire la proliferazione di situazioni sociali particolarmente allarmanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha notificato il provvedimento ex art. 100 T.U.L.P.S., emesso dal Questore di Foggia, nei confronti del titolare di un bar ubicato in via Gioberti, ordinandone la chiusura provvisoria.

Il provvedimento adottato dal Questore scaturisce da un grave episodio di violenza avvenuto all’interno del locale che inevitabilmente ha comportato il turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Si fa riferimento al 16 maggio scorso, quando il locale trasmetteva in diretta l’incontro calcistico di Champions League Inter-Milan ed un avventore, a seguito di una discussione per futili motivi, avrebbe attinto con colpi d’arma da fuoco un altro soggetto, ferendolo alla gamba sinistra.