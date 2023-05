Il Comune di Manfredonia aderisce a “Diritti in Comune”

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il Comune di Manfredonia, attraverso l’Assessorato al Welfare, ha aderito a “DIRITTI IN COMUNE”, l’iniziativa di sensibilizzazione organizzata nell’ambito del Programma UNICEF Italia “Città amiche dei bambini e degli adolescenti” che vede il suo culmine il 27 maggio, giornata in cui l’Italia ha ratificato la “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

L’obiettivo del Programma è quello di supportare le amministrazioni comunali nel coordinare, implementare e rafforzare le politiche per i minorenni, offrendo una cornice di riferimento fondata su un approccio basato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, rispetto alla quale il Comune di Manfredonia sta ponendo sempre più attenzioni, servizi e risorse.

Nell’ottica di “Diritti in Comune”, in occasione del compleanno del Parco Nazionale del Gargano (5 giugno), sarà realizzata in Foresta Umbra una giornata, riservata ai ragazzi di 5-14 anni, dedicata all’educazione ambientale. Sarà presente anche una nutrita rappresentanza di minori di Manfredonia, la cui partecipazione è stata fortemente voluta dall’Amministrazione, impegnata nel rafforzare e arricchire l’offerta educativa, ludica e culturale dei propri ragazzi che proseguirà, da settembre, con ulteriori specifiche attività.

Fonte: unicef

La realizzazione dei passi previsti dal Programma “Diritti in Comune” permette di ottenere l’accreditamento come “Città amica dei bambini e degli adolescenti”.

La Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989. Con la legge n. 176 del 27 maggio 1991 l’Italia ha ratificato la Convenzione che è quindi diventata parte dell’ordinamento giuridico del nostro Paese.

Il 27 maggio 2023 ricorrono 32 anni dalla ratifica della Convenzione da parte dell’Italia. Per questa ricorrenza l’UNICEF Italia, lancia l’iniziativa DIRITTI IN COMUNE (con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI) #dirittincomune27maggio chiedendo alle amministrazioni comunali di aderire per rinnovare il proprio impegno a mettere al centro di ogni politica i diritti dei bambini e degli adolescenti.I bambini e gli adolescenti contano ed è importante conoscerne le condizioni di vita per offrire servizi a loro misura.