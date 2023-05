La bellezza dell’ASP Quadrifoglio di Manfredonia: “Anche Davide, Guido Giulio e Julian, felici con la solidarietà”

Manfredonia – Anche Davide, Guido Giulio e Julian, tre bambini della scuola elementare San Pio X di Foggia hanno aderito con entusiasmo alla raccolta beni organizzata dalla associazione APS Quadrifoglio.

Con i nostri risparmi, afferma Guido Giulio, abbiamo deciso di comperare delle biciclette da mandare ai bambini di Cesena e Forlì perché per noi, quando eravamo più piccoli, è stato il regalo più bello.

Come ci ha insegnato don Carmelo, donare a chi è in difficoltà fa bene a chi da e chi riceve, commentano Davide e Julian, impegnati a servire messa la domenica nella parrocchia del Santissimo Salvatore a Foggia. Speriamo che ogni piccolo gesto fatto in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione diventi virale, il commento degli organizzatori.