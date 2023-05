Lavori sulla SS89 “Garganica”: bando di gara per scavi archeologici

MANFREDONIA (FOGGIA) – Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l’esecuzione di scavi archeologici propedeutici alla realizzazione della viabilità per San Giovanni Rotondo e dell’asta di collegamento tra San Giovanni Rotondo e Foggia, nell’ambito del primo stralcio dei lavori di ammodernamento della SS89 “Garganica”, tra Manfredonia e l’aeroporto militare di Amendola, in provincia di Foggia.

Il progetto di ammodernamento della SS89, di lunghezza complessiva pari a circa 35 km, ridurrà i tempi di percorrenza per raggiungere il nord della regione e collegherà più facilmente i comuni montani e costieri alle principali vie di comunicazione.

Le offerte digitali dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas https://acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 di lunedì 19 giugno 2023.