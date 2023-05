Manfredonia, raffica di furti nelle campagne. “Una banda sta combinando un macello”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Hanno svuotato il bar a Borgo Mezzanone: si sono portati via praticamente tutto. Hanno fatto un foro nel retro”. Ai microfoni di Stato Quotidiano un contadino di Manfredonia denuncia una situazione nell’entroterra diventata ormai insostenibile a causa della criminalità.

“E’ un periodo pericoloso per chi vive in campagna: c’è una squadra di 4-5 persone che sta combinando un macello. Hanno rubato 8-10 trattori e mezzi agricoli nel giro di un mese”.

Nelle campagne tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia sono decine i furti denunciati alle forze dell’ordine negli ultimi anni. I malintenzionati portano via di tutto, certe volte persino pavimenti e sanitari. “Qualsiasi cosa, in ottone soprattutto, spaccano lavandini e condotte d’acqua per recuperare questo materiale”.

I ladri agiscono spesso di notte approfittando del buio e dell’assenza dei proprietari. Forzano e aprono anche portoni blindati, disattivano le telecamere e distruggono gli arredi. La presenza di vigilanti non costituisce spesso un deterrente. A qualcuno è stato anche suggerito di “non fare l’eroe” e di stare fermo fino a quando non terminavano il “lavoro”.