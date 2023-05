Nathalie La Torre, brillante e caparbia studentessa di Manfredonia

Oltre alla pergamena di premiazione, i giovani hanno ricevuto una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master online esclusivo della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. Complimenti Nathalie ed un grosso in bocca al lupo per la tua carriera in rampa di lancio. Porterai certamente alto il buon nome di Manfredonia in giro per il mondo”. Lo riporta il Sindaco di Manfredonia Gianni Rotice.