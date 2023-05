“Superficialità” nell’informare la risparmiatrice foggiana: sarà risarcita con 300mila euro

Foggia – Importante sentenza anche del Tribunale di Foggia, che allineandosi ad altre sentenze emesse in Italia, ha condannato la Banca Popolare di Bari a risarcire una risparmiatrice della provincia di Foggia con oltre euro 300.000,00.

Nel mirino ancora una volta le azioni illiquide della banca, vendute a migliaia di risparmiatori che cercano Giustizia nei tribunali

A dare notizia dell’ennesima decisione favorevole è l’Avv. Massimo Melpignano, responsabile nazionale Banca e finanza di Konsumer Italia, che ha assistito nella vicenda processuale la risparmiatrice.

La decisione del Tribunale di Foggia evidenzia le gravi responsabilità della banca che “non ha congruamente dimostrato di aver esattamente adempiuto agli obblighi informativi”.

Sempre nella sentenza viene evidenziato dal Tribunale di Foggia che anche eventuali dichiarazioni di conoscenza o di competenza in materia finanziaria resa dal risparmiatore, non esonerano la banca dal “suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo”.

“Anche in questo caso, come nei tantissimi esaminati – sottolinea Melpignano – è emerso un comportamento a dir poco superficiale da parte della banca nell’informare in modo completo la risparmiatrice, sui titoli che la banca le proponeva di acquistare“. La condanna della banca deve essere di monito anzitutto per gli organi di vigilanza –

prosegue Melpignano – affinchè situazioni come questa non si verifichino più in futuro e i risparmi dei cittadini trovino finalmente adeguata protezione.

Plaude la decisione il Presidente di Konsumer Italia, Fabrizio Premuti.

Questa ulteriore buona notizia giunge proprio quando Konsumer è nel pieno della stagione congressuale e si appresta ad avviare moltissime iniziative su tutto il territorio nazionale a favore dei consumatori. Anche sul fronte banche, siamo attivi sotto molti aspetti e i nostri sportelli presenti in tutta Italia sono sempre pronti a dare voce e assistenza ai consumatori vittime delle banche.

Il testo della sentenza è depositato integralmente sul sito dell’Associazione, affinché possa essere utilizzato come precedente.

