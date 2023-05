Trentino: il luogo ideale per una vacanza romantica

Le vacanze estive sono ormai alle porte e comincia a essere il momento giusto per pianificare una romantica vacanza lasciandosi alle spalle la solita routine quotidiana che talvolta diventa caotica e stressante; cosa c’è di meglio quindi di recarsi con la propria dolce metà in un luogo da favola come il Trentino? Stiamo infatti parlando di una zona che ha davvero tanto da offrire sotto ogni punto di vista.

Se con queste parole siamo riusciti a ispirarvi allora non vi rimane che terminare l’opera e prenotare un romantico soggiorno in questo splendido hotel con SPA in Trentino nella bellissima Val di Sole. Stiamo parlando dell’Hotel Tevini, una delle più belle strutture ricettive della regione, un hotel 4 stelle Superior dove sarete coccolati e viziati fin dal momento del vostro arrivo.

Dal momento che stiamo parlando di vacanza romantica, per le coppie l’Hotel Tevini mette a disposizione alcuni pacchetti speciali fra cui scegliere: l’esperienza Wellness Love (massaggio testa, nuca e spalle per lei e un massaggio dinamico gambe e piedi per lui e successivo relax nella private SPA), l’esperienza Me & You(un massaggio corpo rilassante di coppia; a seguire un brindisi alla luce del fuoco) e il pacchetto Sweet moments (entrata di coppia nella Private SPA con contorno di prelibatezze gastronomiche, frutta fresca e spumante).

Durante il vostro soggiorno avrete anche a disposizione due piscine, una interna con due idromassaggi e una esterna con acqua salina riscaldata, idromassaggio e cascata cervicale. Se avvertite la necessità di depurarvi e tonificarvi potrete poi scegliere fra una tradizionale sauna finlandese, una biosauna alle erbe alpine o un bagno turco. Dopo la sauna potrete riposarvi nelle comode aree relax.

Passeggiate romantiche in Val di Sole

L’Hotel Tevini è la base di partenza perfetta da dove partire per delle escursioni romantiche in Val di Sole; tra l’altro la struttura mette a disposizione un programma di attività che prevede anche delle bellissime escursioni guidate in tanti incantevoli luoghi di questo angolo di paradiso.

La Val di Sole offre tantissimi tipi di sentieri; da quelli più facili adatti anche ai principianti a quelli più impegnativi per trekker allenati e in buona forma fisica.

Un’escursione interessante, di media difficoltà, è per esempio quella che parte da Folgarida e porta fino alla Cascata del Pison; il percorso richiede circa 3 ore e mezzo di cammino; da qui, eventualmente, con un’altra ora di cammino si può arrivare a Dimaro.

Da sogno è l’escursione Percorso Kneipp-Cascate Valorz; la durata è di circa 50 minuti e dà la possibilità di attraversare uno dei luoghi più affascinanti della Val di Rabbi.

Un’altra bella passeggiata è quella che porta ai Laghi di San Leonardo a Vermiglio, un luogo incantevole; qui potremo rilassarci con un romantico pic-nic.

Se non si soffre di vertigini, un percorso affascinante è quello che in Val di Rabbi consente di percorrere un ponte tibetano lungo circa 100 m e sospeso nel vuoto, sopra le cascate del Rio Ragaiolo. È davvero un’esperienza unica.

La Val di Sole offre bellissimi percorsi non solo per chi cammina, ma anche per coloro che amano la bici; se si è in cerca di un percorso tranquillo si può fare una girata lungo la ciclabile Val di Sole che offre circa 35 km di pedalate nel verde; durante le pedalate avremo sempre a fianco il torrente Noce.