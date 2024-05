A Manfredonia il responsabile nazionale di Ju Jutsu per gli esami di cinture

Sabato 25 maggio, alla presenza del Presidente provinciale UISP Orazio Falcone, del Responsabile Nazionale UISP di ju jitsu, Maestro Piero Bianchi 7° dan, del Responsabile regionale delle discipline orientali UISP Andrea Freuli 6° dan, della Maestra Antonella Russi 6° dan, dei genitori e degli amici venuti ad assistere e sostenere gli atleti, gli allievi del Centro Studi Discipline Orientali presso la Palestra California Gym hanno sostenuto le prove d’esame, ottenendo tutti punteggi ben superiori al minimo necessario per superare l’esame.

Le discipline praticate nella nostra palestra sono altamente inclusive e favoriscono l’integrazione corpo-mente, il rilassamento, l’attenzione e la comunicazione. La pratica delle discipline orientali promuove un incremento del senso di sicurezza, autostima e controllo; per questo è consigliabile iniziare da bambini per coglierne pienamente il valore e saperla coltivare nel tempo. La nostra è una grande famiglia che accoglie persone di ogni età.

Una famiglia che non guarda solo al presente, ma ha obiettivi a medio e lungo termine, garantendo a ciascun praticante, a tutti i livelli (dalla cintura bianca in poi), un percorso studiato e programmato per la crescita e il raggiungimento dei propri traguardi. Il passaggio di cintura è un traguardo importante per ogni atleta, poiché richiede costanza, impegno e dedizione nell’apprendimento delle tecniche, ma anche tanta maturazione personale. L’impegno, la costanza e la passione dei ragazzi per questa arte marziale hanno permesso loro di affrontare l’esame secondo i criteri e i programmi richiesti per ciascuna cintura ambita. Gli esaminatori, dopo un’attenta verifica, hanno consegnato le cinture e gli attestati di superamento dell’esame con successo.

Soddisfatti delle prestazioni dei propri atleti, i docenti Antonio Totaro e Luigi Carulli ringraziano il Presidente provinciale UISP Orazio Falcone, la commissione esaminatrice, il Maestro Piero Bianchi 7° dan, responsabile nazionale UISP di ju jitsu, Andrea Freuli 6° dan, responsabile regionale delle discipline orientali, e la Maestra Antonella Russi 6° dan, oltre ai loro collaboratori Giovanni Basta e Michele Fabrizio.

Auguriamo ai nostri atleti di proseguire questo meraviglioso percorso, apprendendone la tecnica e la filosofia, sia dentro che fuori dal dojo.

Il Centro Studi Discipline Orientali vi aspetta per i prossimi eventi!