Audizione antimafia. Emiliano a Manfredonia: "Ho demolito quanti hanno cambiato il senso della verità delle cose"

Manfredonia. “Ho fatto 5 ore di audizione, ho demolito quei poveri disgraziati che in qualche maniera cercavano di cambiare il senso della verità delle cose. Sono qui per sostenere Domenico La Marca e per Antonio De Caro. La mia Amministrazione, prima al Comune di Bari poi in Regione Puglia, è stato il principale presidio di antimafia sociale non solo della Puglia ma dell’Italia intera. Un lavoro straordinario. La Commissione Antimafia lo ha compreso, credo. La mozione di sfiducia? Ho preso più voti di quelli che avevo inizialmente, ho convinto molti consiglieri regionali a sostenere la mia Amministrazione”.

Così a StatoQuotidiano.it il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ritornando sull’audizione del 10 maggio scorso, nell’ambito delle inchieste su presunte infiltrazioni nel territorio regionale e sull’indagine che ha portato alla Commissione di accesso al Comune di Bari. “La Regione non c’entra nulla con le indagini in corso nella città. Neanche la giunta comunale è oggetto di indagine. Non mi mettete in paragone con altre vicende dolorosissime che stanno accadendo in altre zone di Italia, vi chiedo tutela“, aveva detto Emiliano.

