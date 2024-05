Cronoscalata Memorial Matteo De Cristofaro, successo per i ciclisti di Manfredonia (NOMI)

Il 26 maggio 2024, Borgo Celano è stata teatro della Cronoscalata Memorial Matteo De Cristofaro. Organizzata con cura e passione dal Team Padre Pio, la competizione è stata un momento cruciale del Campionato Nazionale Italiano di Cronoscalata, attirando ciclisti e appassionati da tutta Italia.

Svoltasi sulla suggestiva salita di Borgo Celano, la cronoscalata ha visto i partecipanti affrontare un percorso impegnativo di 13 chilometri con un dislivello di 600 metri. Il percorso ha messo a dura prova le capacità e la resistenza degli atleti, richiedendo non solo forza fisica ma anche una strategia di gara ben calibrata.

Il Trionfo dei Manfredoniani

In questa edizione, la competizione ha visto un vero e proprio trionfo dei ciclisti manfredoniani, con quattro atleti che hanno dominato le rispettive categorie.

Domenico Prencipe: Categoria Élite Sport

Nella categoria élite sport, Domenico Prencipe ha dimostrato una performance eccezionale. Con una combinazione di potenza e tecnica, Prencipe ha conquistato il primo posto, evidenziando il suo stato di forma e la sua determinazione. La sua vittoria rappresenta un importante risultato non solo per lui ma anche per tutto il movimento ciclistico della sua città.

Francesco Bisceglia: Categoria M2

Francesco Bisceglia, nella categoria M2, ha replicato il successo di Prencipe con una prestazione altrettanto impressionante. Bisceglia ha saputo gestire al meglio le difficoltà del percorso, mantenendo un ritmo costante e dimostrando grande resistenza. Il suo trionfo è frutto di un duro lavoro e di una preparazione meticolosa.

Adriano Caputo: Categoria M3

Nella categoria M3, Adriano Caputo ha confermato le aspettative con una gara da manuale. La sua abilità nel mantenere alta la cadenza e nel gestire le energie lungo i 13 chilometri della salita è stata decisiva per ottenere il primo posto. Caputo ha così aggiunto un’altra vittoria, consolidando la sua reputazione di atleta di alto livello.

Notarangelo Matteo: Categoria M6

Infine, nella categoria M6, Notarangelo Matteo ha portato a casa un’altra vittoria per Manfredonia. Matteo ha affrontato la salita con grande determinazione e una strategia ben studiata, che gli ha permesso di eccellere e di staccare i suoi avversari. La sua vittoria è un esempio di come l’esperienza e la preparazione possano fare la differenza in una gara così impegnativa.

L’organizzazione della cronoscalata da parte del Team Padre Pio è stata impeccabile, garantendo la sicurezza e il benessere di tutti i partecipanti. Il Memorial Matteo De Cristofaro non è solo una competizione sportiva, ma anche un evento che celebra la memoria di un giovane ciclista, unendo la comunità in un ricordo collettivo e in una passione condivisa per il ciclismo.