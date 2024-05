De Caro a Manfredonia: "Sostengo Domenico La Marca. Io e le Europee? Sostegno dei cittadini"

Manfredonia. “Perché un atto di guerra? In quel momento mi aveva inquietato che un gruppo di parlamentari del centrodestra pugliese, accompagnati da due viceministri, erano entrati nella stanza del Ministro dell’Interno per fare una foto, per poi uscire e tenere una conferenza stampa, dicendo che bisognava sciogliere il comune di Bari. Tuttavia, la Procura della Repubblica di Bari, dopo gli arresti legati alla criminalità, aveva affermato che l’Amministrazione comunale aveva sempre contrastato il malaffare senza esitazioni

Per quanto riguarda l’atteggiamento dei cittadini relativamente alla mia candidatura per le Europee: ad oggi, non ho riscontrato un comportamento ostile da nessuno per quanto accaduto, che non ha correlazioni con l’amministrazione comunale. Si fa riferimento a un’azienda comunale, dove operavano tre persone che sono state licenziate, incensurate ma legate a famiglie criminale; persone che facevano pressioni sui loro superiori per ottenere assunzioni temporanee durante gli spettacoli allo stadio.”

Così a StatoQuotidiano.it il sindaco di Bari, Antonio De Caro, candidato alle Europee, ieri a Manfredonia a sostegno di Domenico La Marca, candidato a sindaco.

