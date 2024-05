Donna uccisa a San Giovanni Rotondo, Carinci piantonato in una struttura psichiatrica

I fatti sarebbero avvenuti in Piazza Europa.

A quanto si apprende, la donna (originaria di Manfredonia) potrebbe essere stata scaraventata con violenza contro un mobile. Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe cercato di introdursi in un’altra abitazione ma sarebbe stato allontanato dalle persone all’interno che hanno subito chiamato i carabinieri. I militari hanno prima rintracciato e fermato il 43enne e poco dopo hanno scoperto il corpo dell’anziana. Lo riporta l’ANSA.

“Oggi si festeggia San Pio qui a San Giovanni Rotondo – ha detto il sindaco Michele Crisetti all’ANSA -. Ce lo ricorderemo per la morte di Rachele, l’anziana molto conosciuta in paese, e per il terrore provocato da quest’uomo nudo che si è aggirato per circa mezz’ora nel comune terrorizzando le persone prima di essere bloccato dai carabinieri”.