Alessandro Cecchi Paone: “Confessai a mia moglie di essermi innamorato del mio migliore amico"

Alessandro Cecchi Paone racconta per la prima volta in modo aperto e intimo il suo coming out e il suo primo amore maschile, anticipando l’uscita del libro I colori della libertà – La mia vita per i diritti di tutti, dove svela la sua vita, le battaglie e le esperienze personali.

Il momento più doloroso fu la confessione alla moglie Cristina, con cui è stato sposato per dieci anni: “Piangevo, avevo paura di perderla. Mi ero innamorato del mio migliore amico”. La reazione fu dura, con lei che per un anno evitò ogni contatto. Con il tempo però riuscirono a costruire un nuovo rapporto di affetto, oggi definito da Cecchi Paone come un legame simile a quello tra parenti.

Il primo amore, spiega, fu per il cameraman che lavorava con lui: “Forse ci accarezzavamo l’anima guardandoci negli occhi. Diventammo amici intimi, uscivamo insieme anche con le nostre compagne. Poi una notte, soli, ci ritrovammo nello stesso letto e provai una felicità travolgente”. La relazione durò sei mesi, poi si persero di vista.

Il giornalista ricorda con sorpresa anche la reazione di Silvio Berlusconi al suo coming out, nel 2004: “Mi lodò dicendo ‘Hai fatto bene, conta su di me’. Era molto avanti, diceva che i diritti sono patrimonio della destra libertaria, che non è omofoba”.

Oggi Cecchi Paone vive una relazione stabile e serena con Simone, suo marito dal 2023, molto più giovane di lui. Racconta la sua esperienza di paternità accanto a Melissa, la figlia di Simone: “Nonostante la legge mi neghi l’adozione, per me è una famiglia meravigliosa. Il dolore più grande è non avere un riconoscimento legale, non sono niente per lei agli occhi della legge”.

Questa testimonianza è un racconto sincero di vita, amore e diritti, che Cecchi Paone condivide con coraggio per sensibilizzare su tematiche di grande attualità.

