Candela, ridotto il canone mercatale dopo l'incontro tra CasAmbulanti e Comune

Un incontro richiesto con nota a firma del Presidente CasAmbulanti, Savino Montaruli e del referente di Mercato Ciccio Matera, alla quale è seguita una riunione con la Sigla di Rappresentanza convocata dal Responsabile del Settore Economico Finanziario del comune di Candela, dott. Urbano Antonio Coppolella.

In una città già allestita per lo straordinario periodo natalizio che attira a Candela migliaia di visitatori provenienti anche da altre Regioni, a novembre 2024 si tenne l’incontro al quale partecipò l’Assessore al Bilancio, Tributi, Ambiente, Lavori pubblici e Protezione civile, Capocasale Pasquale Antonio.

La relazione tecnica del Presidente Savino Montaruli, accompagnato dal signor Matera, e la richiesta di rimodulazione del Canone Unico Patrimoniale Mercatale dall’anno 2024. Una richiesta formale supportata da una serie di motivazioni alla base della relazione di Montaruli ed il positivo recepimento di quelle richieste, supportate dalla vigente normativa in materia di tributi locali.

Soddisfatto il sindacalista pugliese che ha dichiarato: “agli ambulanti del mercato quindicinale del lunedì stanno pervenendo gli avvisi di pagamento accompagnati da una nota nella quale si evidenzia il corretto metodo di calcolo sulla base della relazione da me presentata agli uffici comunali e recepita positivamente. Alla fine, come risulta dal confronto con l’avviso pervenuto precedentemente ed ora sostituito dopo la nostra richiesta di sospensione, l’importo è stato ridotto del 60%. La conseguenza è che il canone da pagare dall’anno 2024, su una superficie di occupazione di 30 metri quadrati, risulta essere di 126 euro a fronte dei 304 euro richiesti con gli avvisi precedenti, ora annullati. Una tariffa opportunamente e correttamente calcolata, che rappresenta una delle più basse di tutta Italia. Un risultato eccezionale frutto di concertazione ed attività professionale impeccabili. Ringrazio personalmente l’Assessore Capocasale e tutta l’Amministrazione comunale di Candela per questo segnale di vicinanza agli Ambulanti del mercato. Ringrazio il dott. Coppolella con il quale abbiamo definito le modalità operative giungendo alla corretta definizione ed applicazione del Canone Mercatale” – ha concluso Montaruli.